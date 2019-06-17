41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı

Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunun 41'incisi Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Diyarbakır dünyanın kadim şehirlerindendir ve medeniyet ve birçok uygarlığı bünyesinde barındırdığı, özgür mimarisi ve birçok eseri ile en önemli kültürel miraslarından birsidir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'dan bu yana kesintisiz her yıl sürdürülen, yayınları ve devamlılığından dolayı dünya çapında beğeniyle takip edilen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunun 41'incisi Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Sempozyumda Türkiye'de kazı ve araştırma çalışmaları yürüten ABD, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya'dan yaklaşık 60 bilim insanı ağırlandı. Dicle Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyum da Türkiye'de geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Türk ve uluslararası bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak. Türkiye, kültür ve tarih zengini topraklarında gerçekleştirdiği çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla düzenlenen sempozyumun açılış töreninde, yaklaşık 400 akademisyenin yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler de yer aldı.

“Diyarbakır, birçok eseri ile dünyanın en önemli kültürel mirasıdır”

İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Diyarbakır dünyanın kadim şehirlerindendir ve medeniyet ve birçok uygarlığı bünyesinde barındırdığı, özgür mimarisi ve birçok eseri ile en önemli kültürel miraslarından birsidir” dedi.

Ülkemizin tarihi dokusunun dünya için önemine işaret çeken ve değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Alpaslan, bakanlık olarak kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için arkeolojik kazılar ve dünyaya tanıtılması hususunda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, sempozyumun çok güzel fikirlere ve sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.

“Diyarbakır böylesi bir buluşma için en doğru adres”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da toplantının Diyarbakır bağlamında ve Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması hususunda emeği geçenlere teşekkür ederek, Diyarbakır ve bölgenin böylesi bir buluşma için en doğru adres olduğunu, insanlığın başlangıcından beri tarihe tanıklık eden Diyarbakır'ın tarihi dokusu ve kültürel mirası hakkında bilgiler verdi.

“Bu yıl ziyaretçi sayısını 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz”

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de yönetimleri döneminde bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere sağladığı destek ile üniversitenin bilim ve kongre merkezi olma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini dile getirerek, Arkeoloji biliminin kurumsallaşması aşamasında gerçekleştirilen en önemli bilimsel faaliyet olma özelliği taşıyan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu hakkında bilgi verdi. Gül, “41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunun Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor olması, bölge arkeolojisi açısından da son derece önemlidir. Çünkü üniversitemizin arkeoloji bölümü son derece güçlü bir bölüm olup aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgede icra edilen ve dünya tarihini yeniden şekillendiren Körtiktepe, Zervevan, Artuklu Sarayı ve benzeri çok sayıda kazı ve yüzey araştırması üniversitemiz arkeoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2018 yılında sadece Zerzevan Kalesi'ni 352.bin kişi ziyaret etti ve bu yıl bu sayının 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya da etkinliğin Diyarbakır ve Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasından ötürü teşekkür ederek, sempozyumun sadece arkeoloji biliminin değil, aynı amaç doğrultusunda farklı kulvarlarda koşan bilim insanlarının bir araya gelmesini sağlamakta ve bilgi alışverişine de tanıklık ettiğini dile getirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül ise yaptığı konuşmada ülkenin tarihin her döneminde sahip olduğu özel, coğrafi ve jeopolitik konumu nedeniyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve kültür mirasımızın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların, yerli ve yabancı pek çok bilim insanı tarafından büyük bir titizlik ve özveriyle yapıldığını dile getirdi.

5 gün boyunca yaklaşık 450 bildirinin sunulması bekleniyor

Açılış konuşmalarının ardından ara verilen programda Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün Kültür ve Kongre Merkezi Fuayesinde bulunan "Zerzevan' A Sanatsal Bakış" adlı Multidisipliner Sergisi gezildi. Sempozyum süresince Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde çeşitli illerde arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ve şirketler tarafından tanıtım ve satış standının da bulunduğu sempozyum da 5 gün boyunca yaklaşık 450 bildirinin sunulması bekleniyor.