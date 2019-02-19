43 yıllık mahalle yola kavuştu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı olan ve 1976 yılında kurulan 20 hanelik köy, 43 yıl sonra yoluna kavuştu.

Hazro ilçesine bağlı olan Kemaliye Mahallesi, 1976 yılında kuruldu. Mahalle olmasına rağmen yolu olmayan 20 haneli köy, Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş'ın girişimleri sonucu yola kavuştu. 43 yıl sonra yola kavuşan mahalle sakinleri, desteklerinden dolayı Kaymakam Diktaş'a teşekkür etti.