45 günlük bebek, geçirdiği iki ameliyatla sağlığına kavuştu

Diyarbakır'da henüz 45 günlük olan Nira Nefes Baltacı'ya doğuştan bağırsak tıkanıklığı tanısı konuldu. 45 günlük yaşantısında 2 kez ameliyat olan Baltacı, geçirdiği operasyonlar sonucu sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da yaşayan Ahmet ve Naciye Baltacı çifti, üçüncü kez anne-baba olma heyecanıyla, dünyaya gelecek çocuklarının hayalini kurdu. Umut dolu bekleyiş, anne karnındayken bebeklerinin bağırsaklarında fark edilen bir sorun ile birlikte endişeye dönüştü. Acil sezaryenden sonra bebek, Memorial Dicle Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucu bebeğin bağırsaklarındaki sorunun doğumsal bir anomali olan ileal atrezi olduğu anlaşıldı. Hira Nefes adı verilen bebeğin acil ameliyata alınması kararlaştırıldı.

İlk ameliyat ile doğumsal anomali düzeltildi

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Taner Kamacı tarafından gerçekleştirilen ilk cerrahi işlem 2 saat sürdü. Bağırsaklarında, tıkanıklığın yanı sıra bir de delinme söz konusu olan Hira Nefes'in, dışkısı iç organlara bulaşmıştı. Doğumsal anomalinin ortadan kaldırılması ve iç organların temizlenmesiyle başarılı bir şekilde tamamlanan ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Hira Nefes, 20 günlük tedavinin ardından bir ameliyat daha geçirdi ve tekrar yoğun bakıma alındı.

İkinci ameliyattan sonra sağlığına kavuştu

İkinci ameliyattan sonraki 25 günlük yoğun bakım süreci sonrasında yaşam mücadelesini kazanan ve sağlığına kavuşan Hira Nefes Baltacı'nın tedavi süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Taner Kamacı, “Hira Nefes'in bağırsaklarında tıpta ileal atrezi denilen, yani doğuştan gelen bir tıkanıklık oluşmuştu. Tıkanan bölgede ise bir yırtık meydana gelmişti ve bebeğin dışkısı iç organlarına bulaşmıştı. İlk ameliyatta dışkının bulaştığı iç organlar temizlendi ve ileostomi denilen yöntemle bağırsak karın duvarına bağlandı. Yenidoğan yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi tamamlandıktan sonra ikinci ameliyat ile bağırsakları tekrar karın içerisine yerleştirildi. Tekrar yenidoğan yoğun bakımda takip edilen hasta 45'inci günde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” dedi.

Binde bir görülen sorun

İleal atrezinin ince veya kalın bağırsakların doğuştan kapalı olması durumu olduğunu kaydeden Op. Dr. Kamacı, şöyle devam etti:

“Bu tıkanıklık, bazen bağırsağın başlangıç veya son kısımlarında ortaya çıkar. Yaklaşık her bin doğumda bir görülür. Anne karnında iken yapılan ultrasonlarda bağırsaklarda genişleme ve amniyon sıvısında artış olması durumunda bu sorundan şüphelenilir. Tıkanıklığa bağlı bazen bağırsaklarda dolanma ve delinme oluşabilir. Anne karnında fark edilmeyen bağırsak tıkanıklıkları, doğumdan sonra bebeklerin beslenememesi, kusması veya dışkısını yapamaması durumlarında, çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılan fizik muayene ve çekilen filmler ile ortaya çıkarılır ve geciktirilmeden ameliyat edilir. Bağırsak dolanması veya delinmesi gibi karın içinin enfekte olduğu durumlarda ise bağırsak karın duvarına açılır ve enfeksiyon tedavisinden sonra ikinci ameliyatla tekrar karın içine alınır.”

“Yaşadığımız büyük şok mutlulukla sonuçlandı”

Bebeklerini yeniden mutlulukla kucağına alan Baltacı çifti de, “Bebeğimiz için tek çare ameliyattı ve biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Yoğun bakım tedavisi sonrası ona sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayat mücadelesini kazanıp bizlere rahat bir nefes aldıran bebeğimize Nefes adını koyduk. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anları yaşatan doktorumuza minnettarız” diye konuştu.