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5 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni Malabadi Çayında bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 5 gün önce evden çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki gencin cansız bedeni, Malabadi Çayında bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 gün önce evden çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki gencin cansız bedeni, Malabadi Çayında bulundu.


Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. İsmail Beşikçi Caddesinde ikamet eden 26 yaşındaki Dindar Gür, 5 gün önce akşam saatlerinden evden çıktı. Ailesinin bir süre ulaşamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Gür'ün arama çalışmaları devam ederken gencin cansız bedeni Malabadi Çayında bulundu. Gür'ün cansız bedeni olay yerine gelen acil 112 ekipleri tarafından ambulansla morga kaldırıldı. Gür'ün cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a sevk edildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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