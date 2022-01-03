5 yıldır aranan ve 14 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Gömmetaş mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan 5 bin 500 lira nakit paranın çalındığı ihbarı alınmasına müteakip ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirtti.

Açıklamada, meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen beyaz renkli şüpheli bir aracın tespit edildiği, hırsızlık olayını D.Ç. isimli şahsın gerçekleştirdiği anlaşıldığı belirtildi.

Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda “Hırsızlık ve Mala Zarar Verme” suçları başta olmak üzere toplam 28 ayrı suç dosyası kapsamında 14 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2017 yılından itibaren aranma kaydının olduğu tespit edildiği bildirilen açıklamada, “Şüpheli D.Ç. Bağlar ilçe merkezinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.