6-7 bin yıllık olduğu değerlendirilen mezarlıktaki asırlık meşe ağaçları koruma altına alınmayı bekliyor

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 650 yıllık tarihi caminin yanında bulunan ve kaya mezarlarının da içinde yer aldığı alandaki asırlık palamut meşeleri, yaşanan yangınlar nedeniyle tescillenip koruma altına alınmayı bekliyor.

Kocaköy ilçesinde bulunan ve kitabeler ile 650 yılından kalma olduğu tescillenen tarihi Ulu Cami'nin yanı başında geniş bir mezarlık alan bulunuyor. Mezarlıkta, üçer klineli kaya mezarı ve 4-5 adet küp mezar bulunuyor. Tarihi cami ve kaya mezarlarının bulunmasıyla ilçedeki mezarlık 6-7 bin yıllık olarak değerlendiriliyor. Tarihi mezarlıkta, her biri 3-4 asırlık olduğu değerlendirilen palamut meşeleri kuru otlar nedeniyle dönem dönem çıkan yangınlar sonucu küle döndü. Antropolog Naci Akdemir, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından hepsinin anıt ağaç olarak tescillenmesinin gerekli olduğunu belirterek, çağrıda bulundu.

"Kocaköy mezarlığında üçer klineli iki kaya mezarı ve en az 4-5 tane de küp mezar mevcuttur"

Antropolog Naci Akdemir, Kocaköy mezarlığının, Ulu Cami'nin hemen bir sokak batısından başladığını söyledi. Akdemir, “Şu anda bulunduğumuz yerin 500 metre batısına kadar devam eden bir mezarlıktır. Kocaköy mezarlığında üçer klineli iki kaya mezarı ve en az 4-5 tane de küp mezar mevcuttur. 1975 Lice depreminden önce şimdiki Şeyh Şerafettin Türbesi'nin hemen altında büyük bir mezbele vardı. O mezbelenin yanından geçen yolun üzerinde de 5-6 tane küp mezarın ağız kısmı görünüyordu. Demek istediğim o ki, Kocaköy mezarlığı en az 6-7 bin yıllık ihtiva eden bir mezarlıktır. Mezarlığımız palamut meşesi ağaçlarıyla kaplıdır. Bu ağaçlardan bazılarının yaşı biz bin sene civarında tahmin ediyorsak da diğerleri 3-4 asırlık büyük ağaçlardır” dedi.

“Her yangında da en az 2-3 ağaç kaybederiz”

Yangınlardan koruma için başvurular yaptıklarını belirten Akdemir, "Kocaköy mezarlığı yılda ortalama 1-2 defa kuru ot yangını geçirir. Fakat her yangında da en az 2-3 ağaç kaybederiz. En son, son 5 yıl içinde Kocaköy mezarlığı bunun gibi iki tane dev ağacını kaybetmiş durumdadır. Kocaköy mezarlığının korunması için belediyeye şahsen şöyle bir teklifte de bulundum. Erken bahar aylarında mezarlığın yabani ot ilacıyla ilaçlanmasında büyük fayda olur. Şu anda gözlemlediğimiz otların büyümesi önlenir ve bir miktar yangınların önüne kesilir diye düşünüyorum. Bu ağaçların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından hepsinin anıt ağaç olarak tescillenmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.