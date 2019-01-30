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6 aylık geçici işe başvurular 10 bini aştı

Diyarbakır’da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınacak 2 bin kişi için 3 günde 10 binden fazla kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınacak 2 bin kişi için 3 günde 10 binden fazla kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.


İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğünce TYP kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşlarda 6 ay süre ile işe alınacak 2 bin işçi için 28 ocakta başvurular başladı. 1 Şubat 2019'da sona erecek başvurular öncesinde, çok sayıda kişi kurumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 gün önce başlayan ve 2 bin kişinin alınacağı işe şimdiden 10 binin üzerinde başvurunun olduğu öğrenildi.

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