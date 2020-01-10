İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yaklaşık altı ay önce meydana gelen ve 6 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya karışan 6 kişi yakalandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yaklaşık altı ay önce meydana gelen ve 6 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya karışan 6 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 21 Ağustos 2019'da yaşanmıştı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitmiş, yaklaşık 3 ay baba evinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek kayınpederine, eşini almak istediğini bildirmişti. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenlemiş, olayda 6 kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, A.P., Ş.P., C.P., F.P., C.P. isimli şahıslar Silvan'da jandarma ekipleri tarafından, H.P. isimli şahıs Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordine neticesinde Niğde'de yakalandı.


Dün mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.P., Ş.P., C.P. ve F.P. ile Niğde'de yakalanan H.P. tutuklanırken, C.P. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.