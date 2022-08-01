6kişinin yaralandığı, 5 kişinin gözaltına alındığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Taraflar bir birine girince ortalık savaş alanına döndü.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Güral Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. 35 ACN 170 plakalı otomobil ile 06 AR 3956 plakalı araçlar kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için araya girince kazazedelerin arbedesine maruz kalarak 4 kişi yaralandı. Tarafların birbirine girmesiyle trafik bir durarak ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırdı, olayda 5 kişi gözaltına alındı.