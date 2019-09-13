7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'da, terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu. Patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Öte yandan dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının, köylüleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu pikap, metrelerce savrulurken patlayıcının döşendiği alanda da yaklaşık 2 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Köylülerin yanlarında getirdikleri erzakları ile aracın parçalarının etrafa savrulduğu görüldü.

Odun toplamak için bölgeye giden köylülerin kestikleri odunların içinde bulunduğu traktörün de olay yerinde olduğu görüldü.