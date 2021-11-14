7'den 70'e Ceylan Karavil AVM'de yapılan satranç turnuvasında buluştu

Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil AVM, Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında resmi satranç turnuvası düzenleyerek 7'den 70'e vatandaşları bir araya getirdi. Turnuvada galip olan oyuncuların alışveriş merkezinde geçerli hediye çekleri kazanacağı belirtildi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de, Türkiye Satranç Federasyonu ortaklığında resmi satranç turnuvası düzenledi. Turnuvaya 7'den 70'e vatandaşlar katılarak büyük bir kapışma gerçekleşti. Yoğun ilgi gören turnuva iki gün süreyle 6 periyottan oluşacak. Startı verilen turnuvada galipler federasyon ekipleri tarafından açıklanacak. İki süren turnuvanın son günü olan bugün galip olan ilk 3 kişiye çeşitli miktarda alışveriş merkezinde geçerli olacak hediye çekleri dağıtılacak.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Türkiye Satranç Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Şehmus Damar, etkinliklerine katkı sağlayan Ceylan Karavil AVM'ye teşekkür etti.