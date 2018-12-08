8 düşükten sonra doğal yollarla bebek sahibi oldular

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift, 8 düşükten sonra Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı üçlü tedaviyle doğal yollarla bebek sahibi oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl önce dünya evine giren Aysel ve Davut Angay çifti, doğal yollarla bebek sahibi olamayınca Gaziantep ve Adana gibi şehirlerde tüp bebek tedavisi gördü. Gördüğü tedaviler başarısızlıkla sonuçlanan ve 8 kez düşük yapan Aysel Angay'ın çocuk sahibi olma hayalleri tükendi. İnternette yaptıkları araştırmalar sonucu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in Diyarbakır'daki kliniğine gelen çift, uygulanan üçlü tedavi sonucunda doğal yollarla bir erkek çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hastanın teşhisini net koymak önemli"

Hastanın teşhisini net koymanın önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, "Hasta umudu tükenmiş olarak bize geldi. Hasta birçok yerde normal tedaviler almış. 8 defa üst üste düşük yaptığını söyledi. Değerlendirdiğimizde hastanın rahimle ilgili tutulma problemi olduğunu saptadık. Akupunktur tedavisiyle hem rahim hem de yumurtalıklar üzerinde stresi azaltmak adına akupuntur tedavisi yaptık. Biz biliyoruz ki akupunktur hem stresi azaltıyor hem yumurtanın kalitesini artırıyor hem de rahmin kanlanmasını artırıyor. Sonra rahim yıkama işlemi yaptık. Bu da çok önemli bir işlemdir. Çünkü rahim içerisinde ciddi anlamda yapışıklıklar ve perde olduğunu gördük. Bu işlemle rahimdeki perde ve yapışıklıkları tamamen giderdik. Biz bu hastaya aynı zamanda doku reddi önleyici tedavi de verdik. Bu iki işlemden 2 ay sonra tüp bebek tedavisi veya herhangi bir ilaç tedavisi uygulamadan doğal yollarla gebe olarak geldi. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde bebeğimizi kucağımıza aldık. Hastada 8 düşükten sonra çok ciddi bir kaygı vardı. Biz de bu yönden hastaya hem medikal hem de psikolojik olarak destek verdik. Onun tavsiyesiyle başka hastalar da geldi. Onlar da aynı şekilde bebeklerini kucaklarına alarak sağlıklı ve mutlu bir aileye dönüştüler. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluk tablosunu nasip etsin" dedi.

"Eşim çok yıpranıyordu"

Tekrarlayan düşükler nedeniyle eşinin çok yıprandığını ifade eden Davut Angay "6 yıllık evliyiz, çocuğumuz olmuyordu. İlk gebeliğinde düşük oldu. Normal dediler. Daha sonra 2-3 derken baktık iş çok ciddi, çevre illerdeki hastanelere gittik. Adana'ya, Gaziantep'e gittik. Çok para ödedik. Hem sorunumuz çözülmüyordu, hem de eşim çok fazla yıpranıyordu. Çünkü 40 gün dolmadan bebek düşüyordu. Daha sonra internet aracılığıyla Hakan hocaya ulaştık" diye konuştu.

Bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Aysel Süer Angay de "8 tane düşüğümüz vardı. Gaziantep'e, Adana'ya gittik. İnternette araştırdım. Buraya geldim. Çocuğum şu an 3'üncü ayını bitirdi. Adını Kenan bıraktık" şeklinde konuştu.