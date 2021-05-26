8 yıllık çocuk özlemi, 'mavi boncuklu' Eylül bebek ile son buldu

Batman'da yaşayan Muazzez ve Hamit Atay çiftinin 8 yıllık evlilikleri boyunca çocukları olmadı. Birçok ilde farklı tedaviler gören Ataş çifti, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Yapılan yumurta ve sperm detoksu tedavisinin sonuç vermesiyle çiftin 8 yıllık çocuk hasreti masmavi gözlü Eylül bebek ile son buldu.

Batman'da yaşayan Muazzez ve Hamit Atay çifti, 8 yıl önce dünya evine girdi. Çocuk sahibi olamayan çift, birçok ilde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan Atay çifti, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Yapılan incelemelerin ardından yumurta ve sperm detoks tedavisinin sonuç vermesiyle çiftin 8 yıllık çocuk hasreti son buldu.

"Müthiş bir mutluluk anı oldu"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının 8 yıllık evli olduğunu ve Batman'dan kliniklerine geldiklerini belirti. Yumurta ve sperm güçlendirme ile akupunkturla tamamlayıcı tedavi sonucu mavi gözlü bir kız çocuklarına kavuştuklarını ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız Muazzez hanım şehir dışından tavsiye üzerine kliniğimize geldi. Daha önce yumurta güçlendirme ve büyütme tedavileri almış fakat bir türlü yanıt alamamış. Bize geldiğinde biz ilk olarak yumurta güçlendirme detoks tedavisi verdik, aynı zamanda sperm güçlendirmek için detoks tedavisi verdik. Burada bebeğin oluşması için hem kaliteli sperm hem de kaliteli yumurta elde etmeye çalıştık. Bunların kaliteli olması başarının ana anahtarıdır, biz bu yüzden ikili kombine tedavi yaptık hem erkek hem de kadın faktörüne. Tabi bu hastamızda çok ciddi anlamda stres faktörünü gördük, bu hastamıza da akupunktur uygulaması yaptık. Bu kadar stresten sonra hastamız gebelik kesesini gördü, bebeğin kalp atışlarını duyduktan sonra müthiş bir mutluluk anı oldu. biz sürekli gebelik takibinde iken iletişim halindeydik, ta ki doğum oluncaya kadar. Doğum olduktan sonraki mutlu anı bizimle paylaştı, yılın en güzel şeyi. Bugün de bizi ziyarete geldi, bebeğin masmavi gözlerini görmek bizim için en mutlu anlardan bir tanesiydi. Çünkü büyük bir emek vermek ve bu mutluluğa tanıklık etmek mesleğimizin en güzel taraflarından bir tanesi, doğru tedavi, hekim ve klinik başarının ana anahtarıdır. Burada çocuk sahibi olmak için mutlak sebep altta yatan sebebi araştırmamız lazım. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkesi çocuk sahibi yapsın İnşallah” dedi.

Çocuk hasreti çeken 35 yaşındaki Muazzez Atay, Batman'dan geldiğini, 8 yıllık evli olduğunu sürecin çok kötü geçtiğini ve birçok tedaviye rağmen çocuk sahibi olamadıklarını aktararak en sonunda Hakan hocayı bulduklarını belirtti. Atay, "En sonunda Eylül'ümüz oldu, eksiklik vardı Eylül doğunca o da bitti. Çok güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin, neşe ve huzur var" diye konuştu.

38 yaşındaki baba Hamit Atay ise müjdeli haberi aldığında 8 yıllık stresi üzerinden attığını aktardı. Atay, "Sevinç içine girerek mutluluğumuz arttı. Kızım vefat eden anneme çok benziyor. Biz birçok yerde tedavi gördük, para verdik ama sonuç alamadık, eşim Hakan hocayı televizyonda gördü araştırdık geldik bu çocuğu bize nasip etti, burada çalışan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.