8 yıllık evli çift PRP tedavisiyle gebelik kesesini gördü

Şehir dışından Diyarbakır'a gelen 8 yıllık evli çift, aldıkları PRP tedavisiyle gebelik kesesini gördü.

8 yıllık Rukiye-Abdulkadir Deniz çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi yollarına başvurdu. Deniz çifti, birçok kentte gördükleri tedaviler sonuçsuz kalınca Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yanında yapılan tahliller sonucu tedavi almaya başladı.

Erken menopoz sorunu olan hasta, PRP tedavisi aldı. Altın yumurta oluşması ve tek yumurta ile Rukiye Deniz, gebelik müjdesini aldı.

Gebelik kesesini gören baba adayı Abdulkadir Deniz, “8 yıllık evliyiz, birçok yere gidip tedavi gördük. Hakan Hoca'ya geldik ve başarılı sonuç aldık. Kendisi ve ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.