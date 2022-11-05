800 çalışanı olan çağrı merkezinin yeni istihdam hedefi bin 500

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Teleperformance şirketinde büyüme hız kesmeden devam ediyor. Geçen sene kentteki şirkette 750 çalışan hedeflenirken yılsonu 800'e ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Diyarbakır'daki temasları çerçevesinde dünyanın en büyük 20 şirketinden Teleperformance Türkiye Diyarbakır şubesinde yetkililer ve personelle bir araya geldi.

Düzenlenen görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'a, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Diyarbakır Teleperformance Operasyon Direktörü Lütfü Gedikoğlu, Teleperformance Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kartal Tıknaz ve Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik ederek lokasyonu gezip genç çalışanlarla sohbet etti.

Lokasyonda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Teleperformance Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kartal Tıknaz, Teleperformance'ın dünyanın en büyük 20 şirketinden biri olduğunu söyledi.

Şirketin 40 yıl önce Fransa'da kurulduğunu belirten Tıknaz, “88 ülkede faaliyet gösteren ve 380 binden fazla çalışanımız var. Temelde müşteri hizmetleri ve şirketlerin iş sürekliliği ve yönetim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Teleperformance Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır faaliyet yürütüyor. İstanbul, Balıkesir, Uşak, Antalya, İzmir ve Diyarbakır olmak üzere 6 şehirde yaklaşık 8 bin 500 çalışanımız var. Diyarbakır ilimizde 21'inci ayımızdayız ve şu anda 800 çalışanı bulmuş durumdayız. Önümüzdeki yıl için bin 500'ü yakalama hedefimiz var” dedi.

Türkiye'nin önde gelen firmalarına 10-12 ay müşteri hizmetleri sunduklarını belirten Tıknaz, “Diyarbakır'da 24 büyük firmamız var. Biz bu şirketlerin müşteri hizmetleri süreçlerini kurgularken bütün dijital kanallarda destekliyoruz. Aynı zamanda da müşterilerimizin memnuniyeti için kendi müşterilerine süreçten dolayı iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Şuanda Türkiye'de 30'u yabancı şirket olmak üzere toplam 120 firmaya hizmet sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yurtdışına da hizmet verdiklerini anımsatan Tıknaz, “Bizim için yurtdışına verdiğimiz hizmetler de çok önemli Yaklaşık bin 500 çalışanımız Almanca, Flemenkce, Arapça, Fransızca, İtalyanca gibi 20 dilde yurtdışına hizmet sunuyor. Eğitimleri kendimiz veriyoruz. Firmaların bütün sistemleri ve süreçlerini önce kendimiz öğreniyoruz. Bunları sonra yeni gelen arkadaşlara öğretiyoruz. Bütün yöneticileri kendi içimizden çıkarıyoruz” diye konuştu.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın lokasyondan memnuniyetle ayrıldığını söyleyen Tıknaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sağ olsunlar kendileri 21'inci ayımızda bizi gururlandırdılar. Lokasyonumuzu gezip çalışanlarımızla sohbet ettiler. Buradan memnun ayrıldılar. Çünkü bizim lokasyonumuz genç çalışanlara hitap eder. Sadece iş zamanları değil kalan boş zamanları ve özel zamanlarını da geçirebilecek bir lokasyona sahibiz. Biz de 21'inci ayımızda valimize verdiğimiz sözü tuttuk. 750 kişi olacağız demiştik 800 kişi olduk. Önümüzdeki sene sonunda inşallah bin 500 kişi olacağız” ifadelerine yer verdi.