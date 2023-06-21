89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi sakinleri projelere açık olduklarını duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 89 kişin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi sakinleri, "Galeria Platformu"nu kurarak her türlü projeye açık olduklarını duyurdu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş 7 yapıda 400 üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeri İş Merkezi ve Sitesi'nde ise, 89 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası yıkım ve moloz kaldırma işlemleri tamamlandı. Süreç içerisinde site sakinleri, Galeri Platformu'nu kurdu. 180 kişinin katılımıyla kurulan platform, bir otelde süreç hakkında açıklamada bulundu.

Galeria Sitesi adına yapılan haberleri artık kendi taraflarınca bildireceklerini söyleyen platform, sitenin tekrardan inşa edilmesi için Diyarbakır ve Türkiye deki müteahhitlere seslendi.

Platform adına konuşan sözcü Ender Budak, "Biz, bir platform kurduk. Galeria konusunda farklı düşünenler için biz buradayız. Burada A,B,C,D blokları ve iş yeri sakinlerimiz var. İmza karşılığında bu platforma yetki verdiklerini buradan belirtmek istiyoruz. Burası park olacakmış, burada farklı şeyler olacakmış sakın ola ki, insanların acıları üzerinde ihanet olaylarına girmesinler. Çünkü buradaki herkesin 23 yıldır, iyi günümüzde kötü günümüzde alın terimizle emek harcadık ve bedelini de ağır ödedik" dedi.

Galeria işletmesinin yeni yapılanma içerisinde, yeniden bir çözüm arama peşinde olduklarını belirten Budak, "Buradan tüm Türkiye ve Diyarbakırlı müteahhitlere sesleniyoruz. Diyarbakır'ın en göz bebeği olan 7 dönümlük bir alanımız var tüm projelere açığız" diye konuştu.

Mülk sahiplerinden Veysel Ece, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği yetkiler çerçevesinde projelendirilip yapılmasını istediklerini dile getirerek, "Galeria ile ilgili TÜBİTAK'ında verdiği raporlarda hiçbir şey yok. Biz, bulunduğumuz yerde bataklıktan bahsetmiyoruz. Arkamızda, önümüzde bir çok binanın yapıldığını görüyoruz ve yapılan yapının çok sağlam olduğunu da biliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sorun olmadığını da biliyoruz. Kanunlar neyse biz, hepsini uygulayarak tekrardan inşa sürecine başlayacağız" şeklinde konuştu.