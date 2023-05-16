89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde zemin numunesinin alınması bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nde numune alınması için zemine inildi, çalışmalar geçici süreliğine durduruldu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çöken Galeria Sitesinin B Bloku 89 kişiye mezar olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda binanın yıkılma sebebinin ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.'nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için çalışmalarda temele inildi.

Kentte yıkılan binalar, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede Galeria Sitesinin zemin numunesi için Savcılık kararıyla temele inildi. Enkaz bölgesinde geçici süreliğine durdurulan çalışmada savcılığın numune alması bekleniyor.