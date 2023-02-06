İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

9 katlı binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıkılan 9 katlı binanın enkazında arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yıkılan 9 katlı binanın enkazında arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Diyarbakır'da yıkılan 7 binadan biri olan Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 797. sokakta bulunan 9 katlı binada çalışmalar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Depremi en çok hisseden illerden biri olan Diyarbakır'da da AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma, polis, şehir genelinde enkaz alanlarında yaralı vatandaşlara ulaşmak için aralıksız “kimse var mı” çağrıları yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.