9 kişinin öldüğü kavgada yangın çıkan tarlaya helikopter destekli müdahale

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı arazi kavgası sırasında hububat ekili tarlada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopter de havadan destek veriyor.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada ölü sayısı 9'a yükselirken, yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. İtfaiye ekiplerince kolluk kuvvetlerine ait helikopterin de desteğiyle arazideki yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.