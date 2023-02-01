9 yaşında çobanlık yaparken kaçırılan ağabeyini PKK'dan istiyor

Hakkari'den Diyarbakır'a gelip ailelerin bin 248 gündür sürdürdüğü oturma eylemine katılan Abdulselam Fidan, 1995 yılında 9 yaşındayken kaçırılan ağabeyini PKK'dan istedi.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı, Hakkari'den bir ailenin daha katılımıyla 357'ye yükseldi.

Hakkari'de 9 yaşında çobanlık yaptığı sırada 1995'te iddiaya göre, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Şefik Fidan için eyleme katılan kardeşi Abdulselam Fidan, ağabeyini PKK'dan istedi.

1995'te ağabeyi Şefik Fidan'ın bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ve haber alamadıklarını aktaran Fidan, “Bende burada buraya ailelerin yanına geldim. Ağabeyimin hasretini çekiyorum, ağabeyimin gelmesini istiyorum. Beni duyuyorsan gel, devletimiz güçlüdür bize bakıyor” dedi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Tematik Kamplarına katılmak için 55 farklı ilden Diyarbakır'a gelen 60 genç, ailelerle bir araya gelerek destek ziyaretinde bulundu.