9 yıllık evlat hasreti Rosi tedavisiyle son buldu

Mersin'de yaşayan 36 yaşındaki Suna Akdoğan, 9 yıllık evliliğinde erkek faktörlü infertilite nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, tavsiye üzerine geldikleri Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Yapılan Rosi tedavisinin sonuç vermesiyle çiftin 9 yıllık çocuk hasreti son buldu.

Mersin'de yaşayan 9 yıllık evli Suna Akdoğani çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Akdoğan, bu süreçte eşiyle birlikte birçok yerde farklı tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verince umutlarını yitiren Akdoğan çifti, akraba tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu erkek faktörlü infeertilite teşhisi konuldu. Çifte yapılan tedaviler ve erkeğe uygulanan Rosi tedavi yönteminin sonuç vermesiyle 9 yıllık çocuk hasreti son buldu.

"Rosi tekniği için tecrübe çok önemli"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastasının 9 yıllık evli olduğunu ve Mersin'den kliniklerine geldiklerini belirti. Erkek faktör infertilite nedeniyle kendilerine gelindiğini ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, "Daha önce birçok yerde tüp bebek denemesi yapılmış ve sperm faktörüne bağlı, sperm bulunamadığı için tüp bebek yapılamadığını hasta ifade etti. Bizde baktığımızda hastada azosperm yani, hücrenin bulunamadığını gördük. Birçok yerde tedaviler yapılmış, artık imkanı olmadığını, tüp dahi imkansız olduğu söylenmiş. Hasta bize geldiğinde sperm detoks tedavisi başladık. Sperm detoks tedavisiyle beraber akupunktur uygulaması yaptık. Daha sonra biz bu hastaya Rosi tekniği uyguladık. Rosi tekniği Japonya'da uygulanan bir teknik. Biz de kendi kliniğimizde hastaya bu tekniği uygulama kararı verdik. Tabi hastaya bunu sunduğumuzda hasta ciddi anlamda umutsuzdu. Tüp bebek uygulamasına geçtikten sonra özellikle kadında daha bir şey elde etmek için tutunma gücünü artırmaya yönelik tedavilerimiz oldu. Kadın için özellikle akupunktur uygulamasını yaptık. Tüp bebek başarısını artırmaya yönelik hem yumurtanın gelişimini artırmak için hem rahim duvarına tutunması için hem bağışıklık sistemini güçlendirmek için tedavi verdik. Hem kadına hem erkeğe hastalığa özel fitoterapi, bitkisel tedaviler verdik. Rosi tekniği için tecrübe çok önemli. Bu konuda doğru strateji başarının ana anahtarıdır. Biz her şekilde umutluyduk. Allah'a şükürler olsun ki sonrada embriyoların gelişimini gördük ve yumurtaların döllendiğini gördük. Sonrasında transfer aşamasına geçtik. Transfer yaptıktan sonra tabi hasta yine umutsuzdu. Ta ki gebelik tahlili yapılıncaya kadar. Artık gebeliğinde olduğunu gördükten sonra müthiş mutluluk çığlıkları attı" dedi.

"Rosi tedavisiyle başarıya ulaştık"

Mersin'den tedavi için Diyarbakır'a gelen 36 yaşındaki Suna Akdoğan, 9 yıllık evli olduğunu, sorunun eşinde olduğunu ve sperm bulunamadığını söyledi. Bir kere tüp bebek yaptıklarını kaydeden Akdoğan, "Daha sonra yapmadık, sonlandırdık. Ardından kese ameliyatı oldu. Kese ameliyatında bir şey bulunamadı. Hakan hocaya geldik. Hakan hocaya da normal tahlil verdik, oradan çıktı. Eşimin tahlilini yaptı. Bana da tüp bebek tedavisi uyguladı. Rosi tedavisi görüldü, sonrasında başarıya ulaştık. Çok sıkıntılı geçti. Doktorlara gittim, çok para harcadım. Sonuç çıkmayınca hep mutsuzluk. Şimdi çocuğumu kucağıma alacağım günü iple çekiyorum" şeklinde konuştu.