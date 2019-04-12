AB Bilim Karavanı Silvan'da

gününde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrencileri ağırladı.

Silvan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Silvan Temsilcisi İbrahim Halil Yılmaz, okul müdürü Veli Yalçınkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan DTSO Silvan Temsilcisi Yılmaz, bu tür etkinliklere her zaman açık olduklarını ve destekleyeceklerini ifade etti. Yılmaz DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak'a ilçe adına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Robotik kodlama ve tasarım eğitiminden sonra Yılmaz, ilköğretim öğrencilerine hikaye kitapları dağıttı.

Çocukların merak duygusunu harekete geçirmek ve onları, hayal et, tasarla, üret mottosuyla teşvik etmeyi amaçlayan 9 metrelik Bilim Karavanı, 5 aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol katederek 12 binden fazla öğrenciye kapılarını açacak. Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil için özel olarak tasarlanmış olan karavanda öğrenciler, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı gibi interaktif atölye çalışmaları imkanı bulacak.