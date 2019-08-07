AB Proje Koordinatörü, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi

Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü ve Avrupa Birliği Bilgi Merkez Koordinatörlüğü'nün Diyarbakır'da destekledikleri projeler yerinde incelendi.

TKDK ve AB Proje Koordinatörlüğü yetkilileri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tatlı imalatı ve Eğil yolu üzerinde bulunan süt çiftliğini yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan fonlar ile kırsal kalkınma programlarını uyguladıklarını ifade etti. Diyarbakır'da 2013 yılından itibaren fiilen projeleri desteklemeye başladıklarını belirten Güneş, "Bugüne kadar 347 milyonluk bir yatırım Diyarbakır'da yapılmasına vesile olduk. Kurumumuz Diyarbakır ve 42 ilde teşkilatlanmış. Tarım ve Orman Bakanlığıyla ilgili olarak çalışıyoruz. Biz Diyarbakır'da bu proje gibi istihdam oluşturan çok farklı sektörlerde projelere hibe desteği sağladık. Desteklediğimiz projeler arasında hayvancılık projeleri büyükbaş, küçükbaş, besi süt hayvancılığı veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kesimhaneleri, süt toplama merkezleri, süt işleme tesisleri, salça fabrikası, un fabrikası, kırsal turizm tesisleri, balık yetiştiriciliği, yenilebilir enerji gibi birçok sektörde biz projeleri destekledik. Totalde 235 proje destekledik. En son 10 Haziranda bizim bir çağrımız vardı. O çağrı kapsamında da 77 milyon proje aldı. O projelerin incelenmesi devam ediyor. Bu projeyi biz Karacadağ Kalkınma Ajansı ile müşterek destekledik. Proje tutarı yaklaşık 2 milyon Türk lirası civarında. Biz yüzde 50 hibe desteği sağladık. Projemizde 100'e yakın bir istihdam söz konusu ve tam kapasiteyle çalıştığı vakitte tesisimizde bu istihdam sayıları artacak" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkez Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş ise kendilerinin faaliyetlerinin ana amacının Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini geliştirmek olduğunu söyledi. Güneş, "Toplumun bütün kesimleriyle diyalog içinde olup gençler, iş adamları, şehirler, dezavantajlı gruplar toplumun bu tüm kesimleriyle ilgili Avrupa Birliği projeleri geliştirmek, Avrupa fonlarından bölgemizin yaralanmasını sağlamak. Şuanda bizim bölgemizde de diğer bölgelerde de olduğu gibi Avrupa Birliği'nin COSME programı, IPA programı, Ufuk 2020, bunun gibi programlar devam etmektedir. Bunların ana amacı Türkiye ile AB ilişkilerinin geliştirilmesinde katkıda bulunmak. Varsa ortak sorunlar bu ortak sorunlara ortak çözümler üretmek” diye konuştu.