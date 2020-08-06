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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali Karaloğlu'na ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Heyetin ilk ziyareti Diyarbakır Valiliği oldu. Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Delegasyon Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet daha sonra hatıra defterini imzaladı. Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra valilik makamına geçti.


Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Christian Berger ve beraberindeki heyetin kentte ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

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