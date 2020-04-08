Abbas Gündüz: "Kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır"

yıl dönümünü kutlayarak, "Özellikle 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında emniyet teşkilatının çok büyük katkısı vardır" dedi.

yıl dönümünü kutladı. Zor ve meşakkatli bir görev yürüten emniyet mensuplarının çok zor şartlarda vazifelerini yerine getirdiğini, söyledi. Güdüz, "Başta terör ve teröristlerle, FETÖ ile mücadele olmak üzere, asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, trafik akışının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ve daha birçok önemli görevi yürütmekte olan polis teşkilatı bu uğurda şehitler ve gaziler vermiştir. Özellikle 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında emniyet teşkilatının çok büyük katkısı vardır. Emniyet teşkilatı 15 Temmuz gecesinde başta özel harekat daire başkanlığında, Ankara Emniyet Müdürlüğünde olmak üzere daha birçok yerde şehitler ve gaziler verme pahasına kahramanca direniş göstermiş, darbecilere boyun eğmemişlerdir. Darbecilerin püskürtülmesi için kahramanca mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 15 Temmuzdan sonrada adeta 7 gün 24 saat çalışarak çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdir ve göstermeye de devam etmektedirler. Çok büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır. Bizler evlerimizde ailelerimizle mutlu ve huzurlu yaşayalım diye kendi aileleri ve sevdiklerinden ayrı vakit geçirmek zorunda kalan bu fedakar polislerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yaptıkları görevler esnasında onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Böylece onlara karşı bir nebze olsun haklarımızı ödeyebiliriz. Bu vesilelerle bu kutsal vatan toprakları uğruna şehit olan başta emniyet teşkilatı mensupları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Emniyet teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü polislerimize ve ailelerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.