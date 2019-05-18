ABD Adana Konsolosluğundan Başkan Beyoğlu'na ziyaret

ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na nezaket ve hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, Başkan Beyoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Beyoğlu, ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez ve beraberindekileri kapıda karşıladıktan sonra makamında ağırladı. Başkanı Beyoğlu, Konsolos Baez ve beraberindekileri Diyarbakır ve Bağlar'da görmekten dolayı memnun olduğunu ifade etti. Beyoğlu, "Konsolos Alejandro Hoot Baez'in ziyaretinden oldukça memnuniyet duyduk. Bize hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuş bizde kendisine Diyarbakır'ımızın misafirperverliğini gösterdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ettik” dedi.

Kendisine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Konsolos Baez ise, “Bu ziyareti kabul ettiğiniz için çok teşekkür eder görevinizde başarılar dilerim. Kapımız her zaman sizlere açıktır yapabileceğimiz ne olursa olsun bizleri arayabilirsiniz" ifadelerinde bulundu.

Daha sonra Konsolos Baez, Başkan Beyoğlu'na Teksas'ı anlatan kitap armağan etti.