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ABD Büyükelçiliğinden DTSO Kadın Meclisine hibe desteği

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi, projeleri için ABD Büyükelçiliğinden hibe desteği aldı.


Hibe desteği hakkında bilgi veren DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok, projenin bir yıl süre ile uygulanacağını ve proje ile kadınların oda hizmetlerinden daha etkin destek alması ve güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Özdemir Ok, “ABD Büyükelçiliğinden hibe desteği alan projenin toplam bütçesi 72 bin 900 dolar olup, büyükelçiliğin desteği 40 bin dolar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının proje desteği 32 bin 900 dolardır. Proje kapsamında yereldeki ekonomik kuruluşlar bünyesinde toplumsal cinsiyet eğitimlerinin düzenlenmesi, kadınların güçlenmesine yönelik eğitim ve desteklerin sunulması, Kadın Meclisinin kurumsallaşmasının sağlanması ve 2020 yılında Uluslararası Kadın ve Ekonomi Zirvesi'nin düzenlenmesi planlanmaktadır” dedi.


Bu arada, Haziran ayında başlayacak projeyi görüşmek için ABD Adana Konsolosluğu Kültür Ataşesi Jen Curatola DTSO'yu ziyaret etti. Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nevin İl ve Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Ok ile bir araya gelen Curatola, Kadın Meclisinin projesinin kendilerini oldukça heyecanlandırdığını ve yakından takip edeceklerini, bu projeye destek verdikleri için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

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