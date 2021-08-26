Abdülkadir Aksu Caddesi'nin Mezopotamya Bulvarı bağlantısı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Abdülkadir Aksu Caddesi'nin Mezopotamya Bulvarı bağlantısını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlara konforlu ve güvenli seyahat olanakları oluşturmak için yol yapım çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2021 asfalt sezonu programına aldığı Abdülkadir Aksu Caddesi'ni kısım kısım tamamlayarak vatandaşların hizmetine açıyor. Ekipler, kentin trafik akışı açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Abdülkadir Aksu Caddesi'nin Mezopotamya Bulvarı Bağlantısına sıcak asfalt sererek çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Abdülkadir Aksu Caddesi, 3. sanayi sitesi arkası ve Mezopotamya Bulvarı bağlantısına 10 bin ton temel malzeme ve 3 bin ton sıcak asfalt serildi.

Abdülkadir Aksu Caddesi- Mezopotamya Bulvarı arasındaki yolda ekipler, aydınlatma, orta refüj ve çizgi çalışmaları yürütecek. Ekipler, Abdülkadir Aksu- Talaytepe-Leyla Kasım arasında devam eden çalışmalarda ise caddeye toplam 600 metre yağmur suyu şebekesi döşedi. Temel malzeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdülkadir Aksu Caddesi Talaytepe-Leyla Kasım Caddesi arasına toplam 3 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerin kırsal mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.