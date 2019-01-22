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Acemi hırsız iş yeri sahibine yakalandı

Diyarbakır’da levyeyle bir iş yerinin kapısını açmaya çalışan hırsız, dükkan sahibine yakalandı.

Diyarbakır'da levyeyle bir iş yerinin kapısını açmaya çalışan hırsız, dükkan sahibine yakalandı. İş yeri sahibi eline aldığı sopayla zanlıyı kovalarken, hırsız koşarak izini kaybettirdi.


Olay 4 gün önce Bağlar ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesindeki bir teknik servis dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dükkanı gözüne kestiren hırsız, iş yerinin kapısının önüne gelerek bir süre içeride kimsenin olup olmadığını gözledi. Herhangi bir hareketin olmadığını gören zanlı, kapının yanına bıraktığı levyeyi alarak tekrar dükkanın önüne geldi. Hırsız, levyeyle kapıyı açmaya çalışırken, içeride temizlik yapan iş yeri sahibi kapının zorlandığını fark etti. İçeride bir kişinin olduğunu gören hırsız, levyeyi bırakıp kaçarken, iş yeri sahibi de eline aldığı sopayla hırsızı kovalamaya başladı.


Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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