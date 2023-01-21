Acılı anne Nilifırka: “Ruh sağlığım bozuldu, ailecek perişanız”

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 237'nci gününde de sürüyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan oğlunun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Acılı anne Nilifırka, “Oğlum dört gözle mesleğini bekliyordu, elinden mesleğini aldılar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP çocuğumu dağa kaçırdılar, PKK'ya teslim etiler. Oğlumun elinde mikrofon olup haber yapacaktı, ailemize hayırlı evlat olacaktı. Maalesef bırakmadılar. HDP olmasa hiçbir çocuk dağa gitmez, gençlerin sebebi HDP'dir. Dağda, taşta ve mağaralarda aç susuz bırakmışlar, evlatlarımızı versinler. Madem iyi bir yerse kendi evlatlarını götürsünler, kendi evlatları özel okullarda okuyor, tatillerde keyfinde. 8 yıldır bu acıyı yaşatıyorlar 4 yıldır bu nöbeti tutuyorum. İstanbul'dan buraya 20 saat yol çekiyorum, sağlığımdan oldum. Ruh sağlığım bozuldu, ailecek perişanız canımızı elimizden alarak aileyi mahvettiler. Biz yaşamıyoruz, Mehmet şimdi burada olsaydı evlenirdi bende torun sahibi olacaktım, yavrumun yaşama hakkını aldılar” dedi.