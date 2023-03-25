Acılı anne Ödümlü: “Onlar seni kandırdılar sende onları kandır”

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 299 gündür sürüyor. Annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü'den 9 yıldır haber alamadığını söyledi. Anne Ödümlü, “Yusuf oğlum için geldim, oğlum Allah rızası için 9 sene oldu, onlar seni kandırdılar sende onları kandır bir şekilde kaçıp gelin orası senin yerin değil. Yaz, kış, çamur, Ramazan ayı demeden biz buraya geliyoruz. Evlatlarımızı almadan biz buradan kalkmayacağız. Allah'ın izniyle çocuklarımızı alıp gideceğiz" dedi.