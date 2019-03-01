İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Açlık grevindeki tutuklunun yakınları, Baro Başkanı Aydın'a saldırdı

Diyarbakır’da, açlık grevi yapan bir tutuklunun yakınları, Baro Başkanı Cihan Aydın, yönetim kurulu üyeleri, avukatları ve Baro çalışanlarına saldırdı.

Diyarbakır'da, açlık grevi yapan bir tutuklunun yakınları, Baro Başkanı Cihan Aydın, yönetim kurulu üyeleri, avukatları ve Baro çalışanlarına saldırdı. Aydın, olayı kınadı.



Diyarbakır Barosunca her hafta düzenlenen Tahir Elçi anması sonrası açlık grevindeki bir tutuklunun yakınları, Baro Başkanı Cihan Aydın, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve Baro çalışanlarına saldırdı. Saldırı sonrası aynı yerde açıklama yapan Baro Başkanı Aydın, üzücü bir olay yaşandığını söyledi. Tahir Elçi anmasından sonra saldırıya uğradıklarını kaydeden Aydın, “Ben, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, meslektaşlarımız ve Baro personellerimiz saldırıya uğradık. Bu saldırıyı yapan kişi, oğlu cezaevinde bulunan ve açlık grevinde olan bir şahıs. Maalesef oğluyla yeterince ilgilenmediğimizi ileri sürerek bize hakaret etti, tehditte bulundu ve fiziki saldırıda bulundu. Çok ısrar etmemize rağmen, konuşmak istememize rağmen ne yazık ki saldırı yolunu tercih etti. Ailenin acısını ve endişesini anlıyoruz, çocukları ve yakınları açlık grevinde olan insanların acılarını anlıyoruz. Maalesef bu işin dostane bir şekilde çözülmesini isteyen Diyarbakır Barosu hedef alındı bu saldırıyla. Bu bireysel bir saldırı değil. Bu işin örgütlü bir iş olduğunu düşünüyoruz. Daha Tahir Elçi'nin failleri ortaya çıkarılmadan yeniden Diyarbakır Barosuna böyle bir saldırı örgütlenmesini kınıyoruz. Tahir Elçi'yi öldürmekle bu baroyu susturamadınız. Bizi öldürmekle de susturamazsınız. Buradayız, Tahir Elçi'nin bıraktığı yerdeyiz. Şimdi Başsavcıyla görüşeceğiz bu konuyu. Bu saldırının arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılması için destek talep edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.