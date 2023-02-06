Adalet Bakan Bozdağ: “478 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı, 203'ü taburcu”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem sonrası Diyarbakır'da 7 apartmanın çöktüğünü 478 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığını belirterek, "203 vatandaşımız taburcu oldu, diğerlerinin de tedavileri devam etmektedir" dedi.

Diyarbakır'da 7 apartmanın yerle bir olarak enkaz haline gelmesiyle beraber gece saatlerinden itibaren başlayan kurtarma mücadelesi devam ediyor. Deprem sonrası Diyarbakır'da incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AFAD, Kızılay, Emniyet, UMKE, gönüllüler pek çok açıdan seferberlik ve büyük titizlikle enkazları kaldırma altındaki vatandaşlara sağ salim ulaşmak için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti. Bozdağ, “Bu gece Türkiye'mizde yüreğimizi yakan üzüntüye sevk eden büyük bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere pek çok ilimizde etkileri görüldü. Bunlardan biri Diyarbakır ilimiz bu vesileyle depremde hayatını kaybeden her bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Devletimiz Türkiye'mizin deprem yaşayan tüm illerinde seferber olmuştur. Bütün imkan ve kabiliyetlerini şuanda enkaz altında olan vatandaşlarımızı sağ ve salim ulaşmak onları kurtarmak için uğraşmaktadır. AFAD, Kızılay, Emniyet, UMKE, gönüllüler pek çok açıdan seferberlik ve büyük titizlikle enkazları kaldırma altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak için çalışmaları sürdürmektedirler” dedi.

“Provokatör paylaşımlara karşı kolluk güçlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız harekete geçmişlerdir”

Vatandaşlarımızın bu süreçte sağduyulu ve soğukkanlı olmasını özellikle trafik ve diğer konularda yetkililerin uyarılarına hassasiyet göstermesinde çok fayda olduğunu aktaran Bakan Bozdağ, “Diyarbakır'da trafik yoğunluğu arzu edilenin üzerinde yolların ona göre geçişe elverişli olmasına fayda olmaktadır. Bazı provokatör paylaşımlar sebebiyle insanlarımızı manipüle eden yaklaşımlara karşıda hepimizin hassas ve duyarlı olmasında fayda vardır. Bunu kolluk güçlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımız harekete geçmişlerdir, adli süreçlerde işletilmektedir. Yetkililerimizin açıklamalarına itibar etmeliler, doğru bilgi yetkili ağızdan ancak ulaşmaktadır” diye konuştu.

“7 apartman çöktü, 478 kişi yaralandı”

Diyarbakır merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde hasarlar mevcut olduğunu söyleyen Bozdağ, 7 apartman çöktüğünü 478 kişinin yaralandığını vurguladı. Bozdağ, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Hayatını kaybeden ve yaralı vatandaşlarımız var, toplamda 7 binada çökme var, 5'i Bağlar ilçemizde 2'si Yenişehir ilçemizde. Bağlar ilçemizdeki binanın biri boş ve herhangi bir insanımız yok, diğerlerinde ise insanlarımız var. 478 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı, 203 vatandaşımız taburcu oldu, diğerlerinin de tedavileri devam etmektedir” şeklinde konuştu.