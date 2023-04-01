Adalet Bakanı Bozdağ: “Diyarbakır'da 244 konteyner tamamen kullanıma hazır edilmiş durumdadır”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da konteyner kent kurulumu süren alanda incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ, “244 konteyner tamamen kullanıma hazır edilmiş durumdadır” dedi.

AFAD koordinasyonunda merkez Kayapınar ilçesinde 621 konteynerin kurulacağı alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. Alana ilk etapta getirilen konteynerlerden 200'ünün kurulumu yapıldı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince alanda içme suyu ve kanalizasyon hizmeti sunulmasıyla ilgili son hazırlıklar yapılıyor. Diğer konteynerlerin kurulması için alanda çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunup, bilgi alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzede vatandaşların geçici barınma sorunlarını çözmek ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan geçici barınma alanları oluşturmak maksadıyla konteyner kent kurma çalışmasını başlattıklarını hatırlattı. Şu anda çalışmanın ete kemiğe büründüğünü söyleyen Bakan Bozdağ, “Arkada da gördüğünüz gibi konteyner kentte 200'den fazla konteyner kurulmuş durumda. İhtiyaç olduğu kadar da kurulmaya devam edecektir. Diyarbakır'da şu anda konteyner kentin kurulmasından sonra geçici herhangi bir barınma sorunu olmayacaktır. Şu anda da geçici barınma sorunu yok. Yurtların boşalma ihtimali karşısında böyle bir ihtiyaç doğabilir düşüncesi var. Onun için biz bu konteyner kenti ileride doğacak ihtiyaca göre hazır ediyoruz” dedi.

“244 konteyner tamamen kullanıma hazır edilmiş durumdadır”

Vatandaşların konteynerlerde kalma talepleri olduğunu belirten Bakan Bozdağ, “Buna dair alınan müracaatlar var. Şimdi bu müracaatlar da değerlendirilecek. Valiliğimiz burada kalmak isteyen vatandaşlarımızın iskanına açacaktır. 244 konteyner tamamen kullanıma hazır edilmiş durumdadır. Kalan konteynerler de süratli bir şekilde kurulacak ve depremzede hemşehrilerimizin kullanımına açılacaktır” ifadelerinde bulundu.

Bakan Bozdağ'a konteyner kentteki incelemelerinde Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.