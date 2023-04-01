Adalet Bakanı Bozdağ, TOKİ konutlarının başladığı alanda incelemelerde bulundu

Deprem bölgesi Diyarbakır'da olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bin 122 TOKİ konutunun yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma uğrattığı Diyarbakır'da evi hasar gören depremzedeler için Karacadağ eteklerindeki Oğlaklı Mahallesinde hazineye ait 6 bin 200 dönümlük mera arazisi TOKİ'ye devredildi. Depremzede vatandaşlar için planlanan konutların çalışmaları başladı. Temel kazma işlemi başlayan ve ilk etapta ihalesi tamamlanan bin 222 konutun şantiyesi tamamlandı. İş makineleriyle aralıksız çalışmaların sürdüğü konut inşaatı, 61 bloktan oluşacak. Karacadağ eteklerinde bulunan bin 100 nüfuslu Oğlaklı Mahallesinde toplamda 27 bin konut inşa edilecek.

Deprem bölgesinde görevli koordinatör bakan olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu alanda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da yaşanan deprem felaketinde yıkılan evlerin yeniden inşasıyla ilgili belirlenen mevkide çalışmalar başladığını, Oğlaklı Mahallesinde 17 Mart 2023 tarihinde ihale yapıldığını hatırlattı.

“Müteahhit firma 360 gün içinde bu bin 122 konutu yapıp teslim edecek”

Bin 122 konutun temel atma çalışmasının devam ettiğini ifade eden Bakan Bozdağ, “Yakında Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu temel atma töreni gerçekleşmiş olacak. Müteahhit firma 360 gün içinde bu bin 122 konutu yapıp teslim edecektir. 17 Mart 2024 tarihinde de konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Şimdiden Diyarbakırımıza ve hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buranın zemini de çok sağlam olan bir yer. Karacadağ gölgesinde, zeminde de kayalık bir durum var. Bu deprem nedeniyle güçlü zemin olan yerlerden birisi. Burası Diyarbakırımızın yeni ve en güzel yerlerinden birisi olacak. Adeta burada yeni bir kent inşa ediyoruz” dedi.

“Diyarbakır'ın büyük bir ilçesi olmaya aday yeni bir yaşam alanıdır”

Diyarbakır genelinde 27 bin civarında yapılacak bağımsız konutların bunun muhtemelen yaklaşık 20 binini bu alana inşa etmiş olacaklarını kaydeden Bakan Bozdağ, “Burada 100 bine yakın nüfus yaşam imkanı bulacaktır. Burası yeni bir şehir, belki ileride Diyarbakır'ın büyük bir ilçesi olmaya aday yeni bir yaşam alanıdır. Buradaki süreci valimiz, ilgili birimlerimiz ve hepimiz yakından takip edeceğiz. Kısa sürede bitmesi hususunda elimizden gelen ne varsa tamamını yapacağız” diye konuştu.

“Burada sadece konutlar yok; cami, resmi yerler, sağlık, sosyal, ticaret tesisleri ve merkezleri var” diyen Bakan Bozdağ, “Onlarda ikinci ihalenin içerisinde yer alacak. Burası bir bütün alan olarak düzenleniyor. Hem yeşil alanıyla, parklarıyla, otoparkıyla gem sağlık, hem eğitim tesisleri hem de ibadethaneleriyle bu bölgenin yeni gözdesi olacak” şeklinde konuştu.