Adaletspor'dan 6-0'lık galibiyet

Süper Amatör Lig'e çıkmak için Play-Off maçlarında mücadele eden Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi ekiplerinden Adaletspor, güçlü rakibi Diclespor karşısında 6-0'lık bir galibiyet aldı.

Diyarbakır 1. Amatör futbol ligini 41 puanla lider olarak tamamlayan Diyarbakır Adaletspor, bir üst lige çıkmak için Play-Off maçlarını oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynadığı Play-Off'un ilk karşılaşmasında Eğil Gençlikspor ile golsüz berabere kalan Adaletspor, bu hafta güçlü rakibi Dicle Spor karşısında farklı bir galibiyet kazanarak 3 puan almayı başardı.

Seyrantepe Şilbe Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmaya Adaletsporlu sporcular ilk yarıda 3, ikinci yarıda 3 bularak karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Adaletspor'da hedef Play-Off'u lider tamamlamak

Süper Amatör Lig yolunda ilk karşılaşmalarına nazaran ikinci maçlarında güzel sonuç elde ederek 3 puan almayı başardıklarını belirten Diyarbakır Adaletspor Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, “Play-Off'un ilk maçında kazara galibiyeti kaçırdık. Dicle maçında futbolcularımız oynadıkları iyi futbol ile farklı galibiyet almayı başardılar. İç maçımızı da alarak Play-Off'tan lider bir şekilde çıkmayı planlıyoruz. Süper Amatör Lig'e adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz. Takımı kurduğumuz süreç çok kısa, bu sürede iki lig atlayıp yükselmek bizim için onur verici. Diyarbakır'daki spor camiasına sporcularımızın katkı sunduğunu düşünüyorum. Bizde onları destekleyeceğiz ve daha iyi yerlere de götüreceğiz” dedi.