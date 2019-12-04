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Aday öğretmenlerden Taşçığr'e ziyaret

Aday öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumu tanıma, iş ve işleyişleri yerinde görerek birimler hakkında bilgi aldıktan sonra Milli Eğitim Müdürü Doç.

Dr. Feysel Taşçıer ile görüştü.


Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden aday öğretmenler şubeleri gezerek birim şeflerinden şubeleri ile ilgili iş ve işlemlerin süreci hakkında bilgi aldı. Şube ziyaretlerinin ardından aday öğretmenleri makamında kabul eden Doç. Dr. Feysel Taşçıer, geleceğimizi inşa eden, nesilleri yetiştiren öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu, toplumun gelişmesinde en büyük paya sahip bir mesleğe başlamış olduklarını belirterek genç meslektaşlarıyla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından aday öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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