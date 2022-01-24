Adliye çıkışı silahlı ve bıçaklı kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı

Diyarbakır'da, aralarında husumet bulunan iki ailenin duruşma sonrasında adliye çıkışında bıçaklı, silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Diyarbakır Adliyesi karşısında bulunan Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Garlı ve Bekmezcioğlu aileleri, aralarındaki husumet nedeniyle adliyede yapılan duruşmaya katıldı. Dava sonrası adliye önünde sözlü tartışmaya girişen aile fertlerini polis ekipleri araya girerek uzaklaştırdı. Aileler uzaklaştıktan sonra tartışmaları ara caddeye taştı. Tartışmanın alevlenmesiyle olay, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Arbedeyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada uzun namlulu silahlar, sopa ve bıçak buldu.

Polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından olaya karıştığını tespit ettiği 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili araştırma sürüyor.