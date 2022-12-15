Adliye çıkışı takip edip yol üstünde taradılar

Diyarbakır'da iddiaya göre husumetli iki grubun taraflarından biri, diğerini adliye çıkışı takip ederek yol üstünde araçlarını taradı. 2 kişinin ağır yaralandığı olayda, yaralılar patlak lastikle hastaneye yetişti.

Olay, Diyarbakır-Elazığ Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grubun taraflarından biri, diğerini adliye çıkışı takip etti. Yaklaşık 20 kilometre sonra şahıslar, içerisinde Ahmet D., Mehmet Ali E. ve Mehmet Hanifi E.'nin bulunduğu 34 KT 0574 plakalı aracı taradı. Araçta bulunan Ahmet D. ile Mehmet Ali E. ağır yaralandı. Yaralılar, taranan aracın patlak lastiğine rağmen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline yetişti. Yaralılar hastanede yapılan ilk müdahale sonrası tedaviye alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaptı. Güvenlik güçleri, inceleme sonrası aracı tarayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.