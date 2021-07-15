AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğünde, afetlere hazırlık seferberliği

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 2019'da Afetlere Hazırlık Yılı ilan edilmesi kapsamında hayata geçirilen Gönüllülük Sistemi Diyarbakır'da hız kazandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından AFAD Gönüllülük Sistemi ile vatandaşların afet ve acil durum yönetimine daha aktif katılım sağlamaları ve bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini bilen eğitimli ve becerikli insan sayısının artırılması hedeflendi. Bu hafta AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan eğitimlerle 22 temel AFAD gönüllüsü destek AFAD gönüllüsü seviyesine yükselirken, Diyarbakır'da destek AFAD gönüllüsü sayısı 125 oldu.

Diyarbakır AFAD gönüllülerinden Asena Gökçe Artun, online eğitimlerin ardından yüz yüze eğitimlerin bu hafta başarıyla tamamladıklarını aktardı. Gökçe, "Afet sırasında ve sonrasında meydana gelecek durumda destek eleman olarak görev alabilecek duruma geldik. Bizi burada karşılayan, hoş sohbeti ve güler yüz ile bizi ağırlayan eğitimlerimizi verdiren AFAD Diyarbakır İl Müdürümüz İlami Çakmak ve eğitimcilerimize teşekkür ederim" dedi.