AFAD konutları altyapı çalışmalarında sona gelindi

DİSKİ, Kayapınar ilçesi AFAD konutlarında yürüttüğü içme suyu, kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantılarını içeren çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den bilgi aldı. Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, ''Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. DİSKİ'nin 500 Evler Çölgüzeli AFAD konutları projesi kapsamında 4 bin 116 metre içme suyu, 3 bin 49 metre kanalizasyon hattı döşendi. Projenin yüzde 95'i tamamlandı. En kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız inşallah'' dedi.