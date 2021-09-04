Afet bilincini geliştirmek üzere AFAD deprem simülasyon tırı Diyarbakır'da

İçişleri Bakanlığının 2021 Afet eğitim yılı kapsamında deprem simülasyon tırı farkındalık oluşturmak amacıyla Diyarbakır'a getirildi.

Deprem bilincini arttırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla Diyarbakır'a Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırı Diyarbakır merkez ilçelerde eğitim faaliyetlerine başladı. AFAD olarak eğitime önem verdiklerini ve bu sene İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edildiğini belirten Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, "Bu yılın başından beri Afet duyarlılığını toplumun tüm kesimlerine kazandırmak için aktif olarak her yerde çalışıyoruz. Tedbirleri almak, kimsenin can ve mal kaybı olmaması için eğitim çalışmalarını ve önleyici tedbirleri anlatmaya devam ediyoruz. 3-5 Eylülde Park 75'te, 6-7 Eylül Forum Avm, 8-9 Eylül tarihleri arasında Dağkapı'da olacak olan deprem simülasyon tırımız 15.30 ile 22.30 saatleri arasında halkımızın hizmetinde olup ziyaret edilebilecek. Burada vücudumuzun afet tepkisini ele alıyor, olası bir afet durumunda vücudumuz dışarıdan gelen uyarılara karşı savaş ya da kaçış pozisyonu alma sebebimiz korkudur. Korkuyu aşina haline getirip kontrol altında tutabiliriz. Bu yüzden deprem simülasyon tırında yaşanabilecek bir deprem anında korkularımızı nasıl kontrol altına alabileceğimizi öğrenip afetlerle baş etme kapasitesini artırmak amacıyla belirttiğimiz tarih ve adreslerde halkımızı deprem simülasyon tırımıza davet ediyoruz” diye konuştu.