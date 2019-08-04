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Ağaçlık alanda korkutan yangın

Diyarbakır’da ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır'da ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinde onlarca ağaç kül olmaktan son anda kurtarıldı.


Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinde onlarca ağaç kül olmaktan son anda kurtarıldı.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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