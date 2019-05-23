AGD, Diyarbakır'ın fethi programı düzenliyor

00'da Hz. Süleyman Camii park alanında düzenleyecekleri Diyarbakır'ın fethi programına vatandaşları davet etti.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Hz. Süleyman Cami önünde düzenlenen basın açıklamasına AGD Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin ile dernek üyeleri katıldı. Programa ilişkin basın açıklamasını okuyan Ergin, Diyarbakır'ın Mekke'nin fethinin üzerinden on yıl geçmeden İslam toprağı olduğunu söyledi. Ergin, "Diyarbakır, Hazreti Ömer döneminde, İyaz bin Ganem komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedilmiştir. Bizans yönetiminde bulunan ve zulümle yönetilen şehir, sahabelerce beş aylık kuşatmanın ardından barışçıl bir yolla 27 Mayıs 639'da İslam toprağı haline gelmiş ve böylece tarih boyu huzur, barış ve kardeşlik beldesi olmuştur, fetih işgal değildir” dedi.

Diyarbakır'ın İslam coğrafyasının göz bebeği bir şehir olduğunu hatırlatan Ergin, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın fethindeki inanç, Eyüp el-Ensari'yi İstanbul surları önüne taşıyan, Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs'ü Haçlıların elinden geri alma gayretini veren, İstanbul'un fethi aşkını veren ve Çanakkale direnişini sağlayan inançtır. Kudüs, Mekke, Şam, Bağdat, Tahran, Diyarbakır, İstanbul ve Saraybosna İslam kardeşliği ile birbirine bağlanmıştır. Renkler, ırklar ve diller bu kardeşliğe bereket katmıştır. Aynı sofralarda oturulmuş, aynı ekmek paylaşılmış, aynı bayramlar kutlanılmıştır. Düğünlerin sevinci, cenazelerin hüznü birlikte yaşanılmıştır. Emperyalist ülkeler tarafından İslam coğrafyası, aralara çizilen yapay sınırlarla birbirlerinden koparılmaya çalışılmıştır. Mensubu olduğumuz milli görüş fikriyatı, öteden beri İslam coğrafyasının bütünlüğünü savunmuştur. Bizler, hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanların kardeş olduğunu seslendiriyoruz. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak, İslam kardeşliğinin gereğini yapmanın gayretindeyiz. Biz inanıyoruz. Saraybosna, İstanbul, Diyarbakır, Tahran, Bağdat, Şam, Kudüs ve Mekke şehirleri birbirinden kopartılamaz. Bu ayrılık geçicidir ve Endonezya'dan Fas'a İslam Birliği çok yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Fethinin 1380. yıl dönümünde bu mübarek beldeyi fethedip, İslam beldesi olarak bizlere emanet eden ve Diyarbakır'ımızda metfun bulunan sahabeleri rahmetle ve minnetle anıyor ve sahabe ahlakı ve yaşantısını elde etmeyi Rabbimizden diliyoruz. Diyarbakır'ımız aslında peygamberler ve sahabeler şehridir, bu yönüyle bilinen ve anılan bir şehir haline gelmesini Rabbimizden diliyoruz. Bu bağlamda Anadolu Gençlik Derneği olarak 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da şuan içerisinde bulunduğumuz Hz. Süleyman Cami park alanında düzenleyeceğimiz Diyarbakır'ın fethi programına tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.