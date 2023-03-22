Ağır hasarlı ve yıkım kararı alınan binaların su bağlantıları kesiliyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır ve orta hasarlı binalarda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışma çerçevesinde ekipler, Bağlar ilçesinde 78, Sur ilçesinde 33 ve Yenişehir ilçesinde 41 ünitenin su bağlantısını kesti. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Ekipler, yıkım kararı verilen yapılarda su bağlantılarını kesmeye devam edecek.