Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı

Diyarbakır'da ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısı, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Beşyüzevler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı işe gitmek için evden çıkan vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın öldüğü tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede polis, şahsın Recep C. (32) olduğunu ve ağzına toprak doldurularak öldürüldüğünü belirledi. Araştırmalarına titizlikle devam eden polisler, çevrede yaptıkları incelemede ise Recep C.'nin cansız bedenin bulunduğu yerin 50 metre ötesinde aracını buldu. Polis ekipleri incelemesinin tamamlanmasının ardından Recep C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlı operasyonla yakalandı

Olay sonrası çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Recep C.'nin katil zanlısının C.T. olduğunu belirledi. C.T., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı C.T., emniyetteki ifade işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.