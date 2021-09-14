Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde 'Ahilik Perspektifinden Eğitim, Üretim, Ticaret ve Çalışma Hayatında Kurumsal Yönetim Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayın açılışına Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, yaptığı açıkamada, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatılması, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlendiğini Dicle Üniversitesi olarak da Ahilik Perspektifinden Eğitim, Üretim, Ticaret ve Çalışma Hayatında Kurumsal Yönetim Çalıştayı yaptıklarını söyledi.

Programda konuşan Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan, ‘'Ülkemizin önerisi doğrultusunda Ahi Evran'ın Doğumunun 850. yıl dönümüne tekabül eden 2021 yılı, UNESCO 40. Genel Konferans kararı uyarınca UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınmıştır. Bugün burada 34. Ahilik haftası kapsamında Ahilik Perspektifinden Eğitim, Üretim, Ticaret ve Çalışma Hayatında Kurumsal Yönetim Çalıştayımızı gerçekleştirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Ahilik İslamiyet'in farklı coğrafyalara yayılmaya ve İslam medeniyetinin oluşmaya, olgunlaşmaya başlaması ile birlikte ortaya çıkan bir organizasyonel yapılanma, değerler bütünü, fikir ahlak ve meslek hareketi, yüzyıllar süren gelişim ve olgunlaşma sürecinde ise sosyo-ekonomik düzene, kültüre, yaşam biçimine, felsefe, metodolojiye, sisteme dönüşen bir öğretidir. Ahilik, Orta Asya kaynaklı 'Akı' veya günümüzdeki tabiriyle cömertlik kavramının, İslamiyet bünyesinde ortaya çıkan 'Fütüvvet' geleneği ile kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Türkistan'dan Endülüs'e ve Kuzey Afrika'ya uzanan coğrafyaya yayılan bu teşkilatlanmanın Anadolu'ya münhasır şeklidir. Dini, ahlaki, mesleki, ticari, sosyal ve askeri yönleri başta olmak üzere çok boyutludur. Ahi Evran-ı Veli tarafından kurumsallaştırılmış ve sistematize edilmiştir. Ahlakı ve zanaatı Türk-İslam potasında eritmesi sayesinde Türk-İslam medeniyetine ciddi katkılar sağlamış, derin izler bırakmıştır'' dedi.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un teşrifleriyle Diyarbakır 'Ahi-Usta-Çırak Silsilesi Halinde Yüzyılı Aşan Meslekler ve Ürünler Sergisi' açılışı gerçekleştirildi. Çalıştayda; sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarındaki paydaşlar ile çalıştay masalarına geçilerek 'Ticaret Hayatı, Çalışma Hayatı ve Eğitim' başlıklı çalıştay oturumları gerçekleştirildi.