Ahlat Otağı'nda Diyarbakır'ın tarihi tanıtılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve ‘Anadolu'nun tapusu' olarak nitelendirilen Ahlat'ta 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu alanda Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen kutlamalarda stant açarak Diyarbakır'ın tarihini ve kültürünü tanıtıyor.

İlçenin Çarho mevkindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 40 çadırın ve bir han çadırının bulunduğu etkinlik alanında bu yıl korona virüs salgınından dolayı tedbirler uygulanacak. Alanda güreş müsabakaları iptal edilirken salgına karşı en az riskli spor etkinlikleri ve kültürel etkinlikler olacak. Bu yıl pandemi dolayısıyla sosyal mesafe, temizlik, maske kullanımı kurallarına uyularak etkinliklerin geçen yıllara oranla az sayıda katılımla yapılacak.

Diyarbakır'ın 12 bin yıllık tarihi tanıtılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültürel kimliğiyle, yalnız Türkiye'nin değil, tüm dünyanın da en önemli kentlerinden biri sayılan, 12 bin yılla aşkın kesintisiz kent yaşamı ile 33 medeniyete ev sahipsizliği yapan Diyarbakır tarihini Ahlat Otağında açtığı stantla tanıtıyor. Kentin sayısız eserlerinin başında gelen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarının tarih içindeki yaşanmışlıkları fotoğraflar ve belgelerle ziyaretçilere sunan Büyükşehir Belediyesi, irilikleriyle dünyaca meşhur ve Türk Patent Kurumu tarafından Diyarbakır'da tescillenen 8 üründen biri olan Diyarbakır karpuzlarını da ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta Büyükşehir Belediyesi, içinde Diyarbakır tanıtım fotoğrafları albümü, turizm rehberi kitabı, şapka, anahtarlık ve broşür bulunan çantayı ziyaretçilerine hediye ediyor.