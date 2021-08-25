Ahlat'ta Diyarbakır çadırına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen spor, kültür ve sosyal olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağında Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. Birçok şehir ve ülkeden katılımın olduğu etkinliklerde geleneksel motiflerle süslenen Diyarbakır Çadır'ı yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi personeli, standı ziyaret eden vatandaşlara, kentin tarihi hakkında bilgiler verirken, Diyarbakır kadayıfı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Diyarbakır'ın kültür ve tarihinin anlatıldığı yazılı materyaller ve eşyalar da ziyaretçilere hediye ediliyor.