Ahmet Kaya Caddesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

Kentin yeni imar alanlarında sıcak asfalt serme ve yeni yol açma çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Bağcılar Mahallesinde yer alan Ahmet Kaya Caddesinde sıcak asfalt serme çalışmalarını tamamlayarak caddeyi vatandaşların hizmetine açtı. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Şanlıurfa yolu ile birleşmesinin önünde engel teşkil eden kargir evlerinin yıkımlarının gerçekleşmesinin ardından 350 metrelik bölümde ilk etapta temel ve alt temel çalışması yürüttü. Altyapı çalışmalarından sonra 350 metre uzunluktaki yola bin 500 ton sıcak asfalt serilerek cadde trafiğe açıldı.

Mezopotamya Caddesinde çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa ile Elazığ yollarını birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesinde çalışma başlattı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafında yürütülen çalışmalarda Mezopotamya Caddesinin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan yaklaşık 1 kilometrelik mesafenin 750 metrelik kısmına 16 bin 500 ton temel ve alt temel malzemesi serildi. Caddenin asfalt sermeye müsait hale gelmesinden sonra yola 6 bin 500 ton sıcak asfalt serilecek. Mezopotamya Caddesinin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan bölümü ise imardaki sorun giderildikten sonra tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı şehir içi yolların daha konforlu bir duruma getirmek için çalışmalarını sürdürecek.